Milyonların beklediği düzenleme! EYT'de çözüm yolları formüller bomba

Bir diğer kısım EYT'liler ise emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için yüzde 3-5 düşük maaşı kabul etmektedir. hem EYT hem de tüm çalışanları yakından ilgilendiren bazı sorunların çözülmesi mümkündür. Buna göre;