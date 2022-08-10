Milyonların beklediği düzenleme! EYT'de çözüm yolları formüller bomba
EYT'de ciddi bir beklenti var. EYT konusunun nasıl çözüleceği henüz netleşmemiş olmakla birlikte çeşitli formüller üzerinde çalışılıyor. Resul Kurt kaleme aldığı yazısında Finlandiya, Almanya gibi bazı ülkelerde örneği olan modelden ve diğer çözüm yollarından bahsetti.
EYT'lere yönelik çözüm olabilecek önerilerden birisinin yurtdışında bazı ülkelerde örneği olan kesintili erken emeklilik modeli olduğunu söyleyen Kurt şöyle devam etti:
Daha önce emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için yüzde 5 düşük maaşı kabul edenlere veya emekliliğe yaş şartından kaç yıl kalmışsa hesaplanacak bedelin peşin ödenerek hemen emeklilik modeli uygulanabilir.
Bir kısım EYT'li hiçbir şekilde kesintili emekliliği veya hesaplanacak bedelin peşin ödenerek hemen emeklilik modelini kabul etmemektedir. Bir kısım EYT'liler, emeklilik yaşına kalan süreyi beklemeden, aradaki tutarı peşin ödeyerek emekli olmayı isteyebilmektedir.
Bir diğer kısım EYT'liler ise emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için yüzde 3-5 düşük maaşı kabul etmektedir. hem EYT hem de tüm çalışanları yakından ilgilendiren bazı sorunların çözülmesi mümkündür. Buna göre;