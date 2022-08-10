Meral Akşener'den olay iddia! Kasaplar vatandaş alamıyor diye kırmızı et satmıyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de bir kasap dükkânındaki boş kırmızı et dolabının fotoğrafını paylaştı. Akşener, "İnsanlarımız alamadığı için artık satmıyorlarmış" ifadesini kullandı.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den sosyal medyayı hareketlendiren paylaşım geldi. Niğde'de bir kasap dükkânındaki boş kırmızı et dolabının fotoğrafını paylaştı. Akşener, "İnsanlarımız alamadığı için artık satmıyorlarmış" ifadesini kullandı.

Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Niğde Çiftlik'teki bir kasap dükkânında kırmızı et dolabının boş kalmasının sebebi neymiş biliyor musunuz? İnsanlarımız alamadığı için artık satmıyorlarmış... Milletimizi yokluğa, ülkemizi yoksulluğa mahkûm edenlerden hesabı; hep birlikte, sandıkta soracağız!" düşüncesini dile getirdi.