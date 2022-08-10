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Bakan Mustafa Varank, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasını 3 haritayla çürüttü

Bakan Mustafa Varank, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasını 3 haritayla çürüttü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti döneminde hiç fabrika açılmadığı yönündeki iddiası uydu fotoğrafları ile cevaplandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı paylaşımlarda Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetinin hiç fabrika açmadığını öne sürerek, "'Fabrikaları kapattık, elimizi avucumuzu açtık. Biz 'her fabrika bir kaledir, onurdur, alın teridir, üretimdir, istihdamdır, Türkiye'nin itibarına katkıdır' diyoruz." demişti..

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara, Antalya ve Adana'daki sanayi bölgelerinin fotoğraflarını tek tek paylaşan Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun iddiasını çürüttü.. 3 şehirde kurulan organize sanayi bölgelerinin, illerin çehresini nasıl değiştirdiğine en büyük örnek olan paylaşımlar kısa sürede etkileşim aldı.

Varank, 3 şehirde kurulan organize sanayi bölgelerinin öncesi-sonrası fotoğraflarını şu sözlerle paylaştı:

ADANA

"Hadi soralım...

Birilerinin ısrarla iddia ettiği gibi AK Parti döneminde hiç fabrika açılmadıysa, Adana Hacı Sabancı OSB nasıl bu hale geldi?"

ANKARA

"Haydi soralım...

Birilerinin ısrarla iddia ettiği gibi AK Parti döneminde hiç fabrika açılmadıysa, AK Parti sanayiyi bitirdiyse; 2003 yılında kıraç arazide temelini Cumhurbaşkanımızın attığı Başkent OSB'ye 15 bin vatandaşımıza istihdam sağlayan bu fabrikalar nereden geldi?"

ANTALYA

"Hadi soralım...

Birilerinin ısrarla iddia ettiği gibi AK Parti döneminde hiç fabrika açılmadıysa, Antalya Organize Sanayi Bölgesi nasıl bu hale geldi?"

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