ODTÜ Rektörlüğü ODTUfans için harekete geçti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde 3 kadın öğrencinin açtığı pankart tartışmalara neden oldu. Rektörlük, konuya ilişkin hukuki ve disiplin süreçlerinin başlatıldığını duyurdu.

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) bulunan öğrenciler, çıplak fotoğraflarının yer aldığı “odtufans” ismi verilen OnlyFans benzeri bir site oluşturdu. Kadın bedeninin politikleştirilmesine karşı yapıldığı belirtilen girişim, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

ODTÜ’lü bazı öğrenciler tarafından kurulduğu bildirilen sitede çıplak görüntülerin sansürsüz hallerinin yayımlanacağına dair ifadeler yer aldı. Bunun yanı sıra sitenin girişinde, bu girişimin kadın bedeninin politikleştirilmesine karşı yapıldığı ifade edildi.

Söz konusu girişime ODTÜ Rektörlüğü'nden sert tepki geldi. Rektörlük, konuya ilişkin hukuki ve disiplin süreçlerinin başlatıldığını duyurdu.

Üniversite açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“ODTÜ’nün saygın ve başarılı konumunu destekleyecek şekilde davranmak tüm ODTÜ’lüler ve ODTÜ dostları için temel bir vazifedir. Bu bağlamda, üniversitemizin adını ve kimliğini yansıtan unsurları kullanarak ODTÜ imajına zarar veren söz konusu internet sitesi ile ilgili kişiler için disiplin süreçlerinin, idari ve hukuki işlemlerin zaman kaybedilmeden başlatıldığını ve konunun yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”