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SGK Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı

SGK Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı. SGK Başkanlığını vekaleten Cevdet Ceylan yürütüyordu.

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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı. SGK Başkanlığını vekaleten Cevdet Ceylan yürütüyordu.

Kürşad Arat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı görevinde de bulunmuştu. Arat, kamuda yoksullukla ilgili proje ve programların tasarımında da görev aldı. 2015-2016 arasında Bakan Danışmanı olarak görev yapmıştı. 2016’dan sonra Bakanlık temsilcisi olarak SGK yönetim kurulunda da görev yaptı. Ankara Üniversitesi SBF İktisat Bölümü mezunu olan Arat, University of San Francisco’da İşletme-Finans alanında yüksek lisans yaptı.

1997’de girdiği Merkez Bankası’nda 18 yıl çalışan Arat, 2013-2015 yılları arasında hükümetler arası programda KKTC teknik heyeti içinde yer aldı. Arat ayrıca 2006 yılından itibaren ODTÜ İşletme Bölümünde dersler de veriyordu. Kürşad Arat’ın da vekaleten atandığı belirtildi.

sgk
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