BIST 2.801
DOLAR 17,95
EURO 18,42
ALTIN 1.034,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonunda ortaya çıktı proje değişti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonunda ortaya çıktı proje değişti

Ordu’nun Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olan ve bölgeyi Türk topraklarına katan ilk beylik olan Hacıemiroğulları Beyliği döneminde 1380-1390 yılları arasında inşa edilen Eskipazar (Bayram Bey) Camii’nin restorasyon çalışmaları esnasında tarihi kalıntılara rastlandı.

Abone ol

Cami çevresinde Hacıemiroğulları Beyliği dönemine ışık tutacak 600 yıllık mimari kalıntılar ve medrese olduğu tespit edilen yapı ortaya çıktı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle Eskipazar kazısında 3 ay süreyle çalıştırmak üzere kazıya başlayan 19 kişilik ekip, Anadolu’nun tarihine ışık tutacak eserleri ortaya çıkardı.

Bölgede camiden bağımsız, farklı bir yapıya ait olduğu tespit edilen bir duvar kalıntısı ve caminin avlusundaki mezarlık alanında medrese olduğu tespit edilen yapı bulundu. Daha önce iki tarihi hamamın restore edildiği bölgenin 600 yıl önce tarihi camii, hamamlar ve medresesiyle bir eğitim merkezi olduğu düşünülüyor.
Restorasyon kapsamında ortaya çıkan mimari yapıların açığa çıkarılması üzerine restorasyon projesi revize edildi. Restorasyon ve arkeolojik kazı çalışması birlikte yürütülecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Trendyol Emlak askıya alındı
Trendyol Emlak askıya alındı
Doya Doya Moda Zeynep Uludağ kimdir, kaç yaşında, Zeynep Uludağ Yemekteyiz halleri
Doya Doya Moda Zeynep Uludağ kimdir, kaç yaşında, Zeynep Uludağ Yemekteyiz halleri
Sevilla'dan Galatasaraylı Nelsson için yeni teklif Nelsson gitmek istiyor
Sevilla'dan Galatasaraylı Nelsson için yeni teklif Nelsson gitmek istiyor
İran açıkladı: 62 kişi kolera hastalığına yakalandı
İran açıkladı: 62 kişi kolera hastalığına yakalandı
Kuveyt Türk'ten yılın ilk yarısında 5,8 milyar liralık net kâr
Kuveyt Türk'ten yılın ilk yarısında 5,8 milyar liralık net kâr
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
DSİ sonuçları bekçi alımı kura sonuç ekranı kazananların tam isim listesi
DSİ sonuçları bekçi alımı kura sonuç ekranı kazananların tam isim listesi
DSİ bekçi alımı kura sonuçları 2022 Asıl ve yedek liste sıralı tam listesi
DSİ bekçi alımı kura sonuçları 2022 Asıl ve yedek liste sıralı tam listesi
Erdoğan o marketlere talimatı verdi fiyat indirimi yapılacak ürünler belli oldu
Erdoğan o marketlere talimatı verdi fiyat indirimi yapılacak ürünler belli oldu
PMYO sonuçları 2022 nereden açıklanır Polis Akademisi sonuçlarına nasıl bakılır?
PMYO sonuçları 2022 nereden açıklanır Polis Akademisi sonuçlarına nasıl bakılır?