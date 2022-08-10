Yıldız futbolcu Pogba'dan Gazze paylaşımı: Allah'ım sen koru...

Dünyaca ünlü Juventus'un yıldız futbolcusu Paul Pogba, İsrail'in Gazze'ye son saldırısı sırasında hayatını kaybedenler için sosyal medyadan başsağlığında bulundu. Saldırı sırasında hayatını kaybeden bazı çocukların fotoğrafını paylaşan Pogba, "Allah'ım Gazze halkını koru" mesajını yazdı.

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Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer olan Fransız milli futbolcu Paul Pogba, Instagram hesabından Gazze'de yaşananları kınadı.

"Allah'ım Gazze halkını koru"

Saldırı sırasında hayatını kaybeden bazı çocukların fotoğrafını paylaşan Pogba, "Allah'ım Gazze halkını koru" mesajını yazdı.

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle geçen hafta Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı.

İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.