84 yaşındaki hastanın burnundan 100 gramlık kitle alındı! Son hali şaşkına çevirdi

Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan Ramoğlu, "Çevremdeki insanlar 'Neden ameliyat olmuyorsun, neyi bekliyorsun?' diyorlardı. Çocuklarım İstanbul'da olmamı istedi. O zaman tereddütte kaldım ve uzattık. Gereksiz yere bir rahatsızlık geçirdik. İnsanların buraya güvenmesi, tedavilerini, ameliyatlarını burada yaptırması lazım. Dışarıya gitmenin bir anlamı yok bence. Doktorlarımıza güvenmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.