84 yaşındaki hastanın burnundan 100 gramlık kitle alındı! Son hali şaşkına çevirdi
TRABZON'da 84 yaşındaki Faik Ramoğlu'nun burnunda oluşan 100 gram ağırlığındaki kitle operasyonla alındı. Rahatsızlığının burnunda iltihap şeklinde başladığını belirten Ramoğlu, "Psikolojik olarak insanı çok etkiliyor." dedi.
Of ilçesinde yaşayan Faik Ramoğlu, yaklaşık 2 yıl önce burnunda oluşmaya başlayan kitleyi başlangıçta önemsedi. Kitle zamanla büyümesine rağmen Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye gitmeye çekinen Ramoğlu, nefes almakta ve aşağı bakmakta zorlanmaya başladı.
Rahatsızlığının burnunda iltihap şeklinde başladığını belirten Ramoğlu, "Burnumu kurcaladığım için bayağı ilerledi. Psikolojik olarak insanı çok etkiliyor. Nefes almakta zaman zaman zorluk çekiyordum." dedi.
Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan Ramoğlu, "Çevremdeki insanlar 'Neden ameliyat olmuyorsun, neyi bekliyorsun?' diyorlardı. Çocuklarım İstanbul'da olmamı istedi. O zaman tereddütte kaldım ve uzattık. Gereksiz yere bir rahatsızlık geçirdik. İnsanların buraya güvenmesi, tedavilerini, ameliyatlarını burada yaptırması lazım. Dışarıya gitmenin bir anlamı yok bence. Doktorlarımıza güvenmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.