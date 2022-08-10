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45 milyonluk vurguna Gümrük Muhafaza engeli! Çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi

45 milyonluk vurguna Gümrük Muhafaza engeli! Çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aldığı istihbaratı değerlendirerek yaptığı operasyonda, transit olarak geçmesi gerekirken ülkede saklanan piyasa değeri 45 milyon lira olan robot süpürge, cep telefonu ve birçok elektronik eşya ele geçirdi. Konuyla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri aldığı istihbaratı değerlendirerek İstanbul genelinde ilçelerde Türkiye’den transit olarak geçmesi gerekirken sınır dışına çıkarılmayan, robot süpürge, cep telefonu, tv aparatları ve sigara dolum makinelerini saklayanların peşine düştü. Ekipler birden çok ilçede operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlar çerçevesinde 10 kişi gözaltına alındı. Ekipler, kaçakçılar tarafından ülkeye sokulan 3 TIR dolusu kaçak eşyayı Gebze’de bir depoda 9 farklı kamyona yükleyerek İstanbul’un 9 farklı ilçesine dağıtıldığı tespit etti. Eş zamanlı operasyonla tüm ilçelerde ise operasyon yapıldı.

Piyasa değeri 45 milyon lira
Çalışmalar neticesinde, 4 bin 197 elektronik süpürge, bin 195 adet cep telefonu, 3 bin 690 adet akıllı televizyon aparatı, 314 adet tüy toplayıcı, 319 adet epilasyon cihazı ve 1 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler sergilenirken piyasa değerlerinin toplam 45 milyon lira olduğu öğrenildi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

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