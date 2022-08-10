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Doya Doya Moda Aleyna kimdir, kaç yaşında? Aleyna Koç boyu ve kilosu kaç?

Doya Doya Moda Aleyna kimdir, kaç yaşında? Aleyna Koç boyu ve kilosu kaç?

TV8 ekranlarının en çok seyredilen moda yarışması Doya Doya yeni sezonu ile başladı. Birbirinden iddialı yarışmacıların olduğu Doya Doya Moda'da en çok merak edilen isimlerden biri e tarzı ile dikkat çeken Aleyna oldu. Peki Aleyna Koç kimdir, kaç yaşında,?

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Doya Doya Moda programında yarışmasının dikkat çeken isimlerinden olan Aleyna Koç kimdir? Seyirci Aleyna ile ilgili bilgileri merak ediyor. İşte Doya Doya Moda Aleyna ile ilgili merak edilenler.

Tv8 ekranının sevilen yarışması Doya Doya Moda hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden birisi de Aleyna Koç. Peki, Aleyna Koç kimdir?

Aleyna Koç 21 yaşında ve öğrenci. Aynı zamanda modellik de yapmaktadır.

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