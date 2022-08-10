Türkiye İsrail'e yediriyor adını duymayan çok kişi var Afyonkarahisar'dan dev ihracat
AFYONKARAHİSAR'da toplanan kerevitler birçok ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye ekonomisi kerevit ihracatından büyük gelir elde ediyor.
Dinar ilçesine bağlı Dikici Köyü'nde kurulu firma, 22 yıldır Isparta'nın Eğirdir Gölü ağırlıklı olarak Kırşehir ve Elazığ'daki tatlı su kaynaklarından temin edilen "Astacus Leptodactylus" cinsi kerevitleri işliyor.
6 işlemden geçiyor: Tatlı su ıstakozu olarak da bilinen kerevitler, tesisteki havuzlarda bir gün boyunca dinlendirildikten sonra çoğunluğu kadın işçiler tarafından seçme, boylama, haşlama, paketleme, dere otu sosuyla pastörizasyon ve soğutma işlemlerinden geçiriliyor.
Yılda bin ton üretim: Firmanın yönetim kurulu başkanı Vehbi Merzeci, Türkiye'de yılda yaklaşık 1000 ton tatlı su kereviti üretildiğini ve bunun büyük bölümünün ihraç edildiğini söyledi.
İsveç, İsrail, Rusya, ABD..
Merzeci, "İsveç'te her yıl ağustosta kerevit festivali düzenleniyor. Bizden de özellikle dere otu sosuyla pastörize edilmiş olanı talep ediliyor. Bizim de ihracatımızın ağırlık merkezi İsveç'tir. Bunun yanında Rusya, Moldova, Ukrayna, İsrail ve ABD'ye ürün gönderiyoruz." dedi.