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Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler bölgede...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler bölgede...

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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Tavşanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, Tavşanlı bölgesinde orman yangını çıktığını belirterek, devletin tüm kurumlarının gereken önlemleri aldığını, ekiplerin yangına müdahale ettiğini söyledi.

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