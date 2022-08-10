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Fenerbahçe’nin Slovacko maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe’nin Slovacko maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda yarın Çekya’da karşılaşacağı Slovacko maçı kamp kadrosu açıklandı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Serdar Aziz, Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ile UEFA listesinde yer alan Mergim Berisha kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin 23 kişilik Slovacko kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun."

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