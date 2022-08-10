BIST 2.816
DOLAR 17,93
EURO 18,51
ALTIN 1.034,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Şube Müdürü Musa İmir'in hazin ölümü

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Şube Müdürü Musa İmir'in hazin ölümü

Adana'nın Pozantı ilçesinde, balık avlarken Çakıt Çayı'na düşerek hayatını kaybeden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Şube Müdürü Musa İmir'in cenazesi toprağa verildi.

Abone ol

Belemedik Tabiat Parkı'ndan geçen çayda kardeşiyle balık avlayan Musa İmir, dengesini yitirerek suya düştü.

İmir'in suya düşmesi üzerine kardeşi, yakındaki bir kişinin cep telefonuyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı İmir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İmir'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Buradaki otopsi işlemlerinin ardından İmir'in cenazesi, Aladağ ilçesi Eğner Mahallesi'nde toprağa verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kürşad Arat kimdir, aslen nerelii kaç yaşında SGK yeni başkanı hayatı
Kürşad Arat kimdir, aslen nerelii kaç yaşında SGK yeni başkanı hayatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gidecek diye mi tadilat yapıldı? Kaldırılan üç tablo tartışması var
Cumhurbaşkanı Erdoğan gidecek diye mi tadilat yapıldı? Kaldırılan üç tablo tartışması var
Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
Tesettüre girip Almanya'ya kaçırmak istedi! Rus yolcuyu polis enseledi
Tesettüre girip Almanya'ya kaçırmak istedi! Rus yolcuyu polis enseledi
Fenerbahçe’nin Slovacko maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe’nin Slovacko maçı kamp kadrosu açıklandı
ODTÜ Rektörlüğü ODTUfans için harekete geçti
ODTÜ Rektörlüğü ODTUfans için harekete geçti
Bülent Turan: Eğer bu sözler doğruysa Kılıçdaroğlu suç işliyor
Bülent Turan: Eğer bu sözler doğruysa Kılıçdaroğlu suç işliyor
45 milyonluk vurguna Gümrük Muhafaza engeli! Çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi
45 milyonluk vurguna Gümrük Muhafaza engeli! Çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi
Doya Doya Moda Aleyna kimdir, kaç yaşında? Aleyna Koç boyu ve kilosu kaç?
Doya Doya Moda Aleyna kimdir, kaç yaşında? Aleyna Koç boyu ve kilosu kaç?
SGK Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı
SGK Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı