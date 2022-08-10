Çin'de yeni ölümcül virüs tespit edildi! 'Langya' 35 kişiye bulaştı kaynağı fareler deniyor

Koronavirüsün başlangıç noktası Çin'den gelen son haber yeni bir endişe yarattı. Ülkede hayvandan insana damlacık yoluyla bulaşabildiği düşünülen virüs tespit edildi. Langya (LayV) adlı virüsün şuana dek 35 kişiye bulaştığı ifade edildi.

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Çin'in doğusundaki Hennan ve Şantung eyaletlerinde yeni bir virüs paniği yaşanıyor. Hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülen Langya (LayV) isimli henipavirüs, şu ana kadar 35 kişi de tespit edildi.

O konuda henüz kanıt yok

Virüsün, insandan insana yayılabileceğine ilişkin bir kanıt yok. Ağırlıklı olarak kır farelerinde rastlanan virüs hakkında Çin, Singapur ve Avustralya'dan araştırmacıların kaleme aldığı makale New England Tıp Dergisinde yayınlandı.

Singapur'daki Duke-NUS Tıp Okulu'ndan araştırmacı Wang Linfa, tespit edilen vakaların ciddi olmadığını ve panik yapılmaması gerektiğini söyledi.

Langya virüsü bulaşanların semptomları ise şu şekilde sıralandı:

– Yüksek ateş

– Halsizlik (yüzde 54’ü)

– Öksürük (yüzde 50’si)

– İştah kaybı (yüzde 50’si)

– Kas ağrısı (yüzde 46’sı)

– Mide bulantısı (yüzde 38’i)

Karaciğer ve böbrek sorunları yaşayanların da olduğu belirtilirken bu virüsün köpek ve keçilerde de olduğu kayıtlara geçti. Ölümcül bir patojen olan Nipah virüsüyle aynı aileden gelen Langya virüsü damlacık yoluyla geçiyor

İlk olarak 1999’da Malezya ve Singapur’da bulunan Nipah virüsüne yakalanan 300 vakanın 100’ü yaşamını yitirmişti.

"Alarmda olunmalı"

Linfa buna rağmen, doğada bulunan ve insanları enfekte edebilecek çok sayıda virüsün öngörülemeyen sonuçlara neden olabileceği gerekçesiyle alarmda olmaya ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti.

Kaynağı fareler olabilir

Araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda, test edilen kır farelerinin yüzde 27'sinde Langya virüsü tespit edildi. Köpeklerin yüzde 5'inin ve keçilerin yüzde 2'sinin de virüs testleri pozitif çıktı. Köstebek gibi memeli hayvanların virüsün doğal rezervuarı olabileceği düşünülüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ndeki araştırmacılar ise, insanlarda görülen her 4 virüsten 3'ünün hayvanlardan insanlara geçmiş olabileceğini tahmin ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), daha önce de iklim krizi ve yaban hayatındaki sömürünün artışı nedeniyle dünyada çok sayıda benzer hastalığın görülebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi'nden Pazar günü yapılan açıklamada, Langya virüsü ile ilgili çalışmaların yakından takip edildiği belirtilmişti.