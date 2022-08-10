İzmit'te körfezi kirleten gemiye büyük ceza

İZMİT Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen Vanuatu bandıralı gemiye 4 milyon 968 bin 823 TL para cezası uygulandı.Abone ol
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Yarımca Demiryeri mevkiinde yapılan rutin incelemeler sırasında, Vanuatu bandıralı geminin denizi kirlettiğini tespit etti.
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin 823 TL ceza kesildi.
Ekipler tarafından denizde temizleme çalışmaları başladı.
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