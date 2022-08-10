İzmit'te körfezi kirleten gemiye büyük ceza

Yok artık! Bir hafta arayla aynı kişi tarafından ikinci kez bıçaklandı

Masterchef Büşra, Güler Sabancı'nın neyi oluyor, Büşra Zambak'ın Sabancılar ile ilişkisi ne?

Almanya'da enflasyon yüzde 7,5 oldu

3 katı kazanacağı vaadine inandılar: Ben elimde poşet dolusu parayla geldim

Bakan Mustafa Varank, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasını 3 haritayla çürüttü

SGK Başkanı Kürşad Arat kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir? Kürşad Arat aslen nerelidir?

Çin'de yeni ölümcül virüs tespit edildi! 'Langya' 35 kişiye bulaştı kaynağı fareler deniyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Şube Müdürü Musa İmir'in hazin ölümü

Kürşad Arat kimdir, aslen nerelii kaç yaşında SGK yeni başkanı hayatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan gidecek diye mi tadilat yapıldı? Kaldırılan üç tablo tartışması var