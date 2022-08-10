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İzmit'te körfezi kirleten gemiye büyük ceza

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmit'te körfezi kirleten gemiye büyük ceza

İZMİT Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen Vanuatu bandıralı gemiye 4 milyon 968 bin 823 TL para cezası uygulandı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Yarımca Demiryeri mevkiinde yapılan rutin incelemeler sırasında, Vanuatu bandıralı geminin denizi kirlettiğini tespit etti.

İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin 823 TL ceza kesildi.

Ekipler tarafından denizde temizleme çalışmaları başladı.

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