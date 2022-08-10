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Doya Doya Moda Banu Teker hangi programlara katıldı, Kim Milyoner Olmak İster'deki hali

Doya Doya Moda Banu Teker hangi programlara katıldı, Kim Milyoner Olmak İster'deki hali

TV8 ekranlarının en çok izlenen moda yarışması Doya Doya Moda başladı. Yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Banu Teker oldu. Hem kıyafet seçimi hem de jüri ile girdiği polemiklerle ilk günden dikkatleri çeken Doya Doya Moda Banu Teker kimdir, kaç yaşında?

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TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Doya Doya Moda TV8 ekranlarında başladı. Daha ilk bölümden büyük ses getiren yarışmanın yarışmacıları da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle ilk bölümden dikkatleri üzerine çeken Banu Teker kimdir, Doya Doya Moda Banu Teker kaç yaşında, instagram hesabı nedir?

Banu Teker kimdir, kaç yaşında, nereli?

4 Haziran 2000 yılında dünyaya gelen Banu Teker Almanya Berlin'de doğdu.

Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım öğrencisi olan Teker, daha önce Kim Milyoner Olmak İster ve Çarkıfelek yarışmalarında da boy gösterdi.

Doya Doya Moda Banu hangi programlara katıldı?

Banu Teker, ''Ben moda olmadan Yemek yiyemem, su içemem. Hatta nefes bile alamam. Issız bir adada kaybolmuş gibi hissederim. Bu zamana kadar ailemin, arkadaşlarımın ve çevremin prensesiydim. Buraya geldim. Doya Doya Moda'nın ve Türkiye'nin prensesi olacağım. Kızlara sesleniyorum buradan: Yanınızda bir prenses olduğunu hiçbir zaman unutmayan ona göre davranın.'' ifadelerini kullandı.

Yarışmacı daha önce Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı ve Kuaförüm Sensin'de Dilek ile Aytekin'in modeli olarak birincilik mücadelesi verdi.

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