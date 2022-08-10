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Bayburt'ta yerde ziynet eşyası bulan kadından örnek davranış

Bayburt'ta yerde ziynet eşyası bulan kadından örnek davranış

BAYBURT'ta bir kadın, yerde bulduğu 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasını sahibine ulaştırdı. Günlerdir ziynet eşyasını aradığını söyleyen Hilal Sarıoğlu 'rahmetli babamın hediyesiydi' dedi.

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Alınan bilgiye göre, Rümeysa Karabacak, Şeyhhayran Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde alışveriş yaptığı sırada yerde bulduğu ziynet eşyasını Bayburt Belediyesi Kayıp Eşya Birimine getirdi.

Buradaki görevliler, 60 bin lira değerinde 5'li reşat altın ile bağlı olduğu zincir kolyenin belediyeye müracaat eden Hilal Sarıoğlu'na ait olduğunu tespit etti. Belediyeye çağrılan Sarıoğlu'na ziynet eşyası Karabacak tarafından teslim edildi.

"Demek ki helal kazanmış"
Bir haftadır kaybettiği ziynet eşyasını aradığını belirten Sarıoğlu, "Rahmetli babamın hediyesiydi. Demek ki helal bir kazançmış, sizden Allah razı olsun, beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Karabacak ise bulduğu ziynet eşyasının sahibine teslim ettiği için mutluluk duyduğunu söyledi.

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