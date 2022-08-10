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2009’da ortadan kaybolmuştu! Denizli'deki olayda cinayet şüphesi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
2009’da ortadan kaybolmuştu! Denizli'deki olayda cinayet şüphesi

DENİZLİ’den 2009 yılında inşaat işlerinde çalışmak için geldiği Muğla’da ortadan kaybolan Bayram Tosun'un cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışması başlatıldı.

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Denizli’den Muğla’nın Menteşe ilçesine inşaat işlerinde çalışmak için gelen Bayram Tosun, 2009 yılında kayboldu. 13 yıl önce kaybolan vatandaşın cinayete kurban gidebileceği şüphesi üzerine ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Bayram Tosun'un çalıştığı evlerde ekipler hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Çalışmalara Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden iş makineleri de destek verdi.

Bayram Tosun'un inşaatında çalıştığı bir ev ve çevresinde hassas burunlu köpeklerle yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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