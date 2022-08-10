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Meteoroloji uyardı, 763 kişilik ekip teyakkuza geçti! Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı, 763 kişilik ekip teyakkuza geçti! Sağanak yağış bekleniyor

KOACELİ'yi etkisi altına alması beklenen sağanak yağış öncesinde 763 kişilik ekip teyakkuza geçti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Kocaeli genelinde sağanak yağış uyarısının ardından Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun talimatıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.

Kent genelinde gerekli tedbirleri alan, günler öncesinden mazgal ve ızgaralarda temizlik çalışması başlatan büyükşehir, 763 kişilik ekiple onlarca noktada görev başında olacak. Büyükşehire bağlı İSU, İtfaiye Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı ve alo 153 personelleri teyakkuza geçirildi.

Beklenen sağanak yağıştan Kocaeli’de yaşayanların en az şekilde etkilenmesi için gerekli tüm tedbirler alındı.

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