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İsveç verdiği sözü tutmuyor! Skandal sergi finansmanı da...

İsveç verdiği sözü tutmuyor! Skandal sergi finansmanı da...

İSVEÇ’in başkenti Stockholm’de belediyenin sanat galerisinde terör örgütü PKK sempatizanı sergi açıldı. İsveç, 28 Haziran’da imzaladığı mutabakat metninde, terör örgütü PKK ve uzantısı olan örgütlerin propagandalarını engelleme ve örgütlerle mücadele etme sözü vermişti.

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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında 28 Haziran NATO Zirvesi’nde üçlü mutabakat metni imzalandı. Mutabakata göre İsveç ve Finlandiya, terör örgütü PKK ve uzantısı YPG’ye ait finans kaynaklarına müdahale, örgüt propagandaları ile mücadele ve örgüt üyelerinin iadesi için Türkiye ile ortak çalışma yürütme sözü verdi.

Oda TV'de yer alan habere göre ancak o mutabakattan sonra terör örgütü PKK sempatizanları, hem İsveç’te hem de Finlandiya’da birçok eylem düzenledi. 

Bu defa İsveç’in başkenti Stockholm’de, belediyeye bağlı sanat galerisi Tensta Konsthall’da terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG sempatizanı sergi açıldı. Tensta Kontshall, İsveç devleti ve Stockholm Belediyesi tarafından finanse ediliyor.

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