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Petrol sevkiyatında kriz çözüldü! Ukrayna ve Rusya yeniden anlaştı

Petrol sevkiyatında kriz çözüldü! Ukrayna ve Rusya yeniden anlaştı

Ukrayna'nın dün Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Drujba Petrol Boru Hattı'ndan sevkiyatı kesmesinin ardından bugün Ukrayna ve Rusya’nın yeniden anlaştığı ve petrol akışının başladığı duyuruldu.

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Ukrayna petrol şirketi Ukrtransnafta'nın dün Rus petrolünü Drujba Petrol Boru Hattı'ndan Avrupa'ya sevkini durdurmasının ardından Slovakya petrol şirketi Slovnaf tarafından yapılan açıklamada, ödeme noktasında anlaşmazlık yaşayan Ukrayna ve Rusya'nın bugün anlaşmaya vardığı aktarılarak, petrol akışının tekrar başladığı duyuruldu. Açıklamada, “Petrol akışı Drujba Petrol Boru Hattından tekrar başladı. Yarın ve cuma günü petrolün Macaristan ve Slovakya'ya ulaşmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Slovakya basını ise, Ukrayna'nın petrol akışı için Rusya tarafından yapılan ödemeyi kabul ettiği aktarılarak, anlaşma çerçevesinde Ukrayna'nın petrol akışını hemen başlattığı belirtildi.

Petrol akışı dün durdurulmuştu
Rus petrol ve doğalgaz boru hattı taşımacılığı şirketi Transneft'in sözcüsü İgor Demin dün yaptığı açıklamada, Uktransnafta'nın, Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Drujba hattından petrol sevkiyat hizmetini durdurduğunu bildirmişti. Demin, "Ukrtransnafta, 4 Ağustos saat 06.10'da Drujba petrol boru hattının güney kolundan Macaristan, Çekya ve Slovakya'ya tedariki tamamen durdurdu. Bununla birlikte Belarus üzerinden Polonya ve Almanya'ya sevkiyat devam ediyor" demişti.

Rusya'nın Samara Bölgesi'nden doğan Druzhba Petrol Boru Hattı Ukrayna ve Belarus sınırındaki Rus kenti Bryansk'tan kuzey ve güney yönünde kollara ayrılıyor. Bu hatlardan aktarılan petrol Polonya, Almanya, Çekya, Letonya, Litvanya, Slovakya ve Macaristan'a ulaşıyor.

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