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MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi!

Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde ise 13 olmak üzere toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele çerçevesinde operasyonlarına devam ediyor. Sınır bölgelerinde de teröristlerin saldırılarına karşı cezalandırma atışları sürüyor. Dün 27 terörist güney sınır hattında temizlenmişti, bugün de sayı 22'ye çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!" paylaşımında bulunarak, 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Dün aynı bölgede 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!" denildi.

8 terörist daha temizlendi!
MSB, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" açıklamasında bulundu.

5 terörist daha!
MSB, yaptığı son açıklamada Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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