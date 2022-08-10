Uzmanlardan kötümser uyarı: Kripto eski formunu yakalayacak mı?

Kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüşün ardından bir aralıkta sıkışmaların yaşandığı görüldü. Kripto para varlığı bulunan birçok kişinin merak ettiği "Kripto eski formunu yakalayacak mı?" sorusunu uzmanlar yanıtladı.

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CNN International'ın haberine göre; Bitcoin fiyatları, Haziran ayında 20.000 doların altına düştükten sonra 23.000 ila 24.000 dolar arasında sabitlendi.

Ethereum ve diğer önde gelen dijital para birimlerinin fiyatları da son iki ayda yükseldi ve bu durum kripto para takipçilerini umutlandırdı.

Ancak uzmanlar iyimserlik içi erken olabileceği konusunda da uyardı.

Uzmanlardan kötümser uyarı!

Kripto para üretimi için gerekli olan teçhizatı üreten Nvidia'nın gelir takvimi de beklenen veriler arasında yer aldı.

Uzmanlar Bitcoin'in öngörülebilir gelecekte dar bir aralıkta sıkışıp kalabileceğini düşünüyor.

Yatırımcıların daha fazla düşüşten korkmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar geçmişteki gibi büyük bir atılımın da yaşanmayacağını ifade ettiler.