BIST 2.830
DOLAR 17,86
EURO 18,45
ALTIN 1.032,58
HABER /  EKONOMİ

Uzmanlardan kötümser uyarı: Kripto eski formunu yakalayacak mı?

Uzmanlardan kötümser uyarı: Kripto eski formunu yakalayacak mı?

Kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüşün ardından bir aralıkta sıkışmaların yaşandığı görüldü. Kripto para varlığı bulunan birçok kişinin merak ettiği "Kripto eski formunu yakalayacak mı?" sorusunu uzmanlar yanıtladı.

Abone ol

CNN International'ın haberine göre; Bitcoin fiyatları, Haziran ayında 20.000 doların altına düştükten sonra 23.000 ila 24.000 dolar arasında sabitlendi.

Ethereum ve diğer önde gelen dijital para birimlerinin fiyatları da son iki ayda yükseldi ve bu durum kripto para takipçilerini umutlandırdı.

Ancak uzmanlar iyimserlik içi erken olabileceği konusunda da uyardı.

Uzmanlardan kötümser uyarı!
Kripto para üretimi için gerekli olan teçhizatı üreten Nvidia'nın gelir takvimi de beklenen veriler arasında yer aldı.

Uzmanlar Bitcoin'in öngörülebilir gelecekte dar bir aralıkta sıkışıp kalabileceğini düşünüyor.

Yatırımcıların daha fazla düşüşten korkmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar geçmişteki gibi büyük bir atılımın da yaşanmayacağını ifade ettiler.

ÖNCEKİ HABERLER
İkinci el araç piyasasında durağanlık: Fiyatlarda düşüş yaşanıyor
İkinci el araç piyasasında durağanlık: Fiyatlarda düşüş yaşanıyor
Slovacko Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın yayınlanacağı kanallar belli oldu
Slovacko Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın yayınlanacağı kanallar belli oldu
Petrol sevkiyatında kriz çözüldü! Ukrayna ve Rusya yeniden anlaştı
Petrol sevkiyatında kriz çözüldü! Ukrayna ve Rusya yeniden anlaştı
MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi!
Erdoğan'dan kritik görüşme: Slovenya Cumhurbaşkanı Ankara'da!
Erdoğan'dan kritik görüşme: Slovenya Cumhurbaşkanı Ankara'da!
"Dört büyükler" geçen sezon dev zarar etti! İşte kalem kalem gelir-gider tablosu
"Dört büyükler" geçen sezon dev zarar etti! İşte kalem kalem gelir-gider tablosu
Meteoroloji uyardı, 763 kişilik ekip teyakkuza geçti! Sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı, 763 kişilik ekip teyakkuza geçti! Sağanak yağış bekleniyor
İsveç verdiği sözü tutmuyor! Skandal sergi finansmanı da...
İsveç verdiği sözü tutmuyor! Skandal sergi finansmanı da...
CHP'den AK Parti'nin tepki yağdırdığı iddiaya açıklama! 119 yaşında ilk kez oy kullanacak kişi tespit ettik
CHP'den AK Parti'nin tepki yağdırdığı iddiaya açıklama! 119 yaşında ilk kez oy kullanacak kişi tespit ettik
2009’da ortadan kaybolmuştu! Denizli'deki olayda cinayet şüphesi
2009’da ortadan kaybolmuştu! Denizli'deki olayda cinayet şüphesi