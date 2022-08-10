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Muharrem İnce'den çarpıcı sözler: Muhalif kanallar CHP ve İYİ Parti'den maaş alıyor

Muharrem İnce'den çarpıcı sözler: Muhalif kanallar CHP ve İYİ Parti'den maaş alıyor

Denizli'de yaptığı açıklamalarda 6'lı masayı hedef alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce; Halk TV, Tele 1 ve KRT'nin CHP ile İYİ Parti'den her ay düzenli maaş aldığını iddia etti.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son 1 yılda 4. kez Denizli'ye geldi. İlk başta Kale ilçesinde partililerle bir araya gelen Muharrem İnce, ardından da kent merkezinde hareket etti.

6'lı masayı hedef aldı
Burada bir otelde açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, 6'lı ittifakı hedef aldı. İnce, "Şunu söyleyeyim 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim düşün peşime diyemiyor" diye konuştu.

"Ruhsatlar CHP'li belediyede, çek raporu Ak Parti'de"
" Türkiye'de iki ittifak yok, üç ittifak var. Bir de rant ittifakı var" diye devam eden Muharrem İnce, "Duymadınız mı? Muğla, Bodrum, Marmaris, Çeşme, böyle ilginç yerlerde, çok ilginç ittifaklar var. Ruhsatlar CHP'li belediyede, çek raporu AK Parti'de. Denizli'de deniz kenarı olmadığı için sizde pek yok galiba, buralarda çok var. Otel, rezidans ne istiyorsanız sayabilirim" ifadelerini kullandı.

"CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyorlar"
CHP'ye yüklenen Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT; CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" dedi.

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