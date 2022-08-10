Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler ve rotasyon açıklaması! "Elimizde çok fazla opsiyon var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kadroda rotasyon yapacağını belirten Portekizli teknik adam, Arda Güler konusunda takım için en iyi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim" dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinden yarın oynayacakları Slovacko maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"İlk maçta evimizde iyi bir sonuç aldık"

"İlk maçta evimizde iyi bir sonuç aldık. Bunu koruyup bir sonraki elemelere geçmek istiyoruz. Ligdeki son maçın üstünden az bir süre geçti. Oyuncuların durumuna göre kararlar alacağız"

"Elimizde çok fazla opsiyon var"

"Yoğun bir takvimdeyiz. Pazartesi günü lig maçı oynadık. Oyuncuların fizyolojik olarak iyi toparlanması için 72 saat gerekiyor. Bu nedenle yarın rotasyon yapmamız normal. Daha taze kan diyebileceğimiz isimleri sahaya süreceğiz. Elimizde çok fazla opsiyon var. Arda Güler konusunda takım için en iyi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim"

"Futbol bilim değil ve kesinlik yoktur"

"Takım ne zaman istediğiniz seviyeye gelir?" sorusuna Jorge Jesus şu cevabı verdi:

"Futbolda hiçbir zaman bu tarz konularda kesin bir süre belirtemezsiniz. Futbol bilim değil ve kesinlik yoktur. Zaman geçtikçe, maçlar oynadıkça istediğimiz seviyeye ulaşacağız"

"8 haftadır birlikte çalışıyoruz"

"8 haftadır birlikte çalışıyoruz. Avrupa ve lig maçlarını birlikte oynamak bizim oyunumuzun gelişmesini sağlayacak. Ne kadar çok maç oynarsak istediğimiz seviyeye o kadar yaklaşırız ama hiçbir zaman net bir süre belirtemezsiniz. Çünkü futbol kolektif bir oyun."

"Gelişme sürecimiz devam ediyor"

"Şu anda geçirmiş olduğumuz hazırlık dönemi için konuşmak önemli değil. Yarın bir Avrupa maçı oynayacağız. Ama 8 hafta iyi geçti. Takım bizim neler istediğimizi anlamaya çalışıyor. Oyuncular farklı zamanlarda geldi. Gelişme sürecimiz devam ediyor."