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BM’den Ukrayna'nın Türkiye'ye yüzde 25 indirim uygulayacağı iddiasına yalanlama

BM’den Ukrayna'nın Türkiye'ye yüzde 25 indirim uygulayacağı iddiasına yalanlama

Birleşmiş Milletler (BM), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Türkiye'ye yüzde 25 indirim uygulayacağı iddialarını yalandı.

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, tahıl anlaşmasıyla Türkiye'nin Ukrayna'dan yüzde 25 indirim alacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Dujarric, ''İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nda herhangi bir indirim yer almadı. Ayrıca, böyle bir indirimi garanti edecek başka bir anlaşmadan haberdar değiliz.'' dedi.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

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