Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti

6'lı masanın 21 Ağustos'taki toplantısından önce liderler tutuna çıkan Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

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6'lı masa 21 Ağustos’ta, altıncı kez bir araya gelecek.

Zirveye ev sahipliği yapacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu liderler turu ile zirve gündemini belirliyor.

Kılıçdaroğlu ile buluştu

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Karamollaoğlu dün, altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos’ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı partisinin genel merkezinde ziyaret etmişti.