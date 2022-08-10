Bakan Dönmez duyurdu: Abdülhamid Han Sondaj Gemisi görev yerine ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyada sadece 5 tane olan ve birisi de Türkiye'de bulunan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1 kuyusuna ulaştığını duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’ne ilişkin görüntü paylaştı.

Bakan Dönmez paylaşımında, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz’deki ilk görev yeri Yörükler-1'de” ifadelerine yer verdi.

4 sondaj gemisinin en güçlüsü

Dünyada sayılı sondaj gemileri arasında yer alan Abdülhamid Han 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 112 metre yüksekliğe sahip. 200 mürettebatlı gemi 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

540 milyar metreküp doğal gaz bulunmuştu

Karadeniz'de yapılan sondajlarda 540 milyar metreküp doğal gaz bulunurken Doğu Akdeniz'de de doğal gaz ya da petrol araştırmaları için çalışmalar devam ediyor. Abdülhamid Han'ın denizdeki görev süresinin 3 ay olarak belirlendiği ve faaliyetlerdeki gelişmelere göre birkaç ay daha sürenin uzatılabileceği bildirildi.

Öte yandan Abdülhamit Han Sondaj Gemisi için NAVTEX yayımlandı. Gemi 7 Ekim'e kadar Akdeniz sularında görev yapacak.