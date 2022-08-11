Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun YSK hakkındaki sözlerine cevap

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hakkındaki sözlerine ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun bu beyanatının hukuken ve siyaseten sorunlu olduğunu ve izah edilmesi gerektiğini ifade etmiştik" paylaşımında bulundu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği röportajdaki, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) elinde yok" ifadelerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Çelik, paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok' demişti. Biz de Kılıçdaroğlu'nun bu beyanatının hukuken ve siyaseten sorunlu olduğunu ve izah edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Kılıçdaroğlu'nun cümlesini izah ederken, 'YSK'dan ham verileri alıyoruz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz, düzeltiyoruz' demiş.

"Çok sorunlu bir ifade"

Kılıçdaroğlu'nun, 'YSK'da olmayan veriler bizde var' demesi çok sorunlu bir ifadedir. Zira bir yanlış YSK tarafından düzeltilmişse bile sonuçta ortaya çıkan yine bir YSK verisidir. Öztrak'ın izahatı Kılıçdaroğlu'nun sorunlu ifadesini hukuki bir çerçeveye oturmak için giriştiği tevil etme çabasıdır" ifadelerini kullandı.