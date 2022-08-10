Transferde bomba iddia: Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe transfer haberleri... Forvet takviyesi arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istiyor.Abone ol
Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak sezona puan kaybederek başlayan Fenerbahçe, forvet transferi için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi ile ilgileniyor.
Batshuayi gündeme geldi
Habertürk'te yer alan habere göre; Kanarya'da gündeme son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Batshuayi geldi.
Yıldız isim Fenerbahçe'ye önerildi
Bonservisi Chelsea'de bulunan oyuncunun Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi.
Görüşmeler yapıldı
İngiliz ekibiyle 1 sezon kontratı kalan Belçikalı forvet için görüşmeler yapıldığı kaydedildi.
Forma giydiği takımlar
2016'da 39 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan Batshuayi, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi.
Geçen sezonki performansı
Michy Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'la ligde 33 maça çıkarken 14 gol attı ve 5 asist yaptı.