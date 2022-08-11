UEFA Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid oldu

Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt, UEFA Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi. Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid, 2-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada David Alaba ile 65. dakikada Benzema kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid, Süper Kupa'yı müzesine götüren taraf oldu.

Real Madrid, Barcelona ve Milan'ı yakaladı

Real Madrid, 2002, 2014, 2016 ve 2017'den sonra tarihinde 5. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Madrid ekibi, 5'er kezle bu kupayı en çok kazanan takımlar Barcelona ve Milan'ı yakaladı.

Benzema'dan tarihi gol

Karim Benzema, Real Madrid kariyerindeki 324. golünü atarak 323 gol atan Raul'u geride bıraktı. Real Madrid'de Benzema'dan daha fazla gol atan tek isim ise 450 golle Cristiano Ronaldo.