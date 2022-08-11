BIST 2.830
DOLAR 17,82
EURO 18,42
ALTIN 1.027,71
HABER /  SPOR

UEFA Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid oldu

UEFA Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid oldu

Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt, UEFA Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi. Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid, 2-0 kazandı. 

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada David Alaba ile 65. dakikada Benzema kaydetti. 

Bu sonucun ardından Real Madrid, Süper Kupa'yı müzesine götüren taraf oldu.

 Real Madrid, Barcelona ve Milan'ı yakaladı
 Real Madrid, 2002, 2014, 2016 ve 2017'den sonra tarihinde 5. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Madrid ekibi, 5'er kezle bu kupayı en çok kazanan takımlar Barcelona ve Milan'ı yakaladı.

Benzema'dan tarihi gol
Karim Benzema, Real Madrid kariyerindeki 324. golünü atarak 323 gol atan Raul'u geride bıraktı. Real Madrid'de Benzema'dan daha fazla gol atan tek isim ise 450 golle Cristiano Ronaldo.

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun YSK hakkındaki sözlerine cevap
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun YSK hakkındaki sözlerine cevap
Pelosi Çin'in uyguladığı yaptırımlara güldü: "Kimin umrunda?"
Pelosi Çin'in uyguladığı yaptırımlara güldü: "Kimin umrunda?"
Transferde bomba iddia: Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!
Transferde bomba iddia: Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!
Meteoroloji gün ve saat verdi: 5 il için 'turuncu' kodlu uyarı!
Meteoroloji gün ve saat verdi: 5 il için 'turuncu' kodlu uyarı!
Bakan Dönmez duyurdu: Abdülhamid Han Sondaj Gemisi görev yerine ulaştı
Bakan Dönmez duyurdu: Abdülhamid Han Sondaj Gemisi görev yerine ulaştı
Muharrem İnce'den çarpıcı sözler: Muhalif kanallar CHP ve İYİ Parti'den maaş alıyor
Muharrem İnce'den çarpıcı sözler: Muhalif kanallar CHP ve İYİ Parti'den maaş alıyor
BM’den Ukrayna'nın Türkiye'ye yüzde 25 indirim uygulayacağı iddiasına yalanlama
BM’den Ukrayna'nın Türkiye'ye yüzde 25 indirim uygulayacağı iddiasına yalanlama
Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti
Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti
Afyonkarahisar'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
Afyonkarahisar'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
Sarıgül’den Mehmet Ali Çelebi'ye gönderme: "Milletvekilliği tazminat veya ikramiye olarak verilirse bu olaylar bitmez”
Sarıgül’den Mehmet Ali Çelebi'ye gönderme: "Milletvekilliği tazminat veya ikramiye olarak verilirse bu olaylar bitmez”