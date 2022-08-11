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Kim Milyoner Olmak İster’de duygulandıran Eren Bülbül sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sesi titredi...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’e Eren Bülbül sorusu damga vurdu. İzleyen herkesi duygulandıran soruyu soran ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu duygu dolu anlar yaşadı gözyaşlarına zor hakim oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru ve yaşananlar...

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Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugtün yarışmacıların yine başarılı performansları yer aldı.

Yarışmaya katılan Şevval Gürsoy, yarışmadaki başarılı performansıyla dikkat çekti. Gürsoy, ikinci baraj sorusuna kadar geldi.

30 bin TL'lik ödüle ulaşan yarışmacı 50 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Yarışmacının karşısına, 'PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?' sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'e Eren Bülbül sorusu damga vurdu
Çift cevap joker hakkı olan yarışmacı, bu soruda joker hakkını kullanmak istemese de sonrasında karar değiştirdi.

Şıklar arasında, 'A- 20', 'B- 22', 'C-24' ve 'D- 26' yer aldı. Gürsoy ilk hakkında B ardından ise C şıkkını seçti. Yanlış cevapları seçen yarışmacı, yarışmadan elendi.

Ünlü sunucu gözyaşlarına zor hakim oldu!
Milyoner'e damga vuran Eren Bülbül sorusu sonrasında Kenan İmirzalıoğlu, gözyaşlarına zor hakim oldu. Yarışmacı Milyoner'den 30 bin TL alarak elendi.

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