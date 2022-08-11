Karasu'da korkunç olay! Oyun oynarken dalgalara kapıldı acı haber geldi

SAKARYA Karasu'da denizin kenarında arkadaşları ile oyun oynarken dalgalara kapılan küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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Küçükboğaz mevkisinde ailesiyle denize gelen İ.E. (13), arkadaşlarıyla suyun kenarında oynadığı sırada dalgalara kapıldı.

Aynı bölgede boğulma tehlikesi geçiren başka bir çocuk çevredekiler tarafından kurtarılarak Karasu Devlet Hastanesine kaldırılırken, İ.E. ise gözden kayboldu. Cankurtaran ve dalgıç ekipleri suda ve dronla havadan arama çalışması yürüttü. Bölgeye çağrılan sahil güvenlik botu da İ.E'yi aradı.

İ.E'nin cansız bedeni, kıyıda arama yapan jandarma ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Küçük Karasu Mahallesi mevkisinde bulundu.