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EYT için Bakan Bilgin'den flaş açıklama: Basında çıkan formüller...

EYT için Bakan Bilgin'den flaş açıklama: Basında çıkan formüller...

EYT düzenlemesini bekleyenlere iyi haberler peş peşe geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşen Sakarya EYT Dernekleri Başkanı ve EYT Platformu Üyesi Mehmet Ali Çelik, "Sayın Bilgin, basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi." dedi.

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EYT düzenlemesindeki beklentilerini anlatan EYT Platformu üyeleri, dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.

Heyette yer alan Bolu, Düzce, Sakarya EYT Dernekleri Başkanı ve EYT Platformu Üyesi Mehmet Ali Çelik, "Önceki gün HAK-İŞ Konfederasyonu ve TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile görüştük, desteklerini aldık. Ayrıca, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile bir araya geldik" dedi.

Görüşmeler olumlu geçti
Çelik açıklamasında "Biz de EYT içerisinde bulunan, stajından Aylık Bağlama Oranına (ABO), kadın doğum borçlanmasından Bağ-Kur prim borçlanmasına kadar bütün konuları anlatarak bu işin çözümünü dile getirdik. Görüşmelerimiz çok olumlu geçti" ifadelerini de kullandı.

EYT için aralık ayını işaret etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları görüşmeyi de anlatan Çelik şunları söyledi:

"EYT Platformu olarak, Bakan Bilgin'e mağduriyetlerimiz anlatıldığı kapsamlı dosyamızı sunduk. Sayın Bilgin, basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. 

Bu konuda 3 milyon kişilik bir mağdur kesimin olduğunu, bunların 2 milyonunun 4A statüsünde, kalan 1 milyon kişinin de diğer statülerde olduğunu belirtti. Çözüm noktasında ise sürecin bir noktaya geldiğini ve özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında EYT'nin masaya yatırılıp konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bakan Bey, aralık ayı içerisinde kesinlikle konunun çözüleceğini dile getirdi. Bakan Bilgin'in sözleri, EYT'liler için bir müjdedir. EYT, iktidarın gündeminde ve aralık ayı içinde çözüleceği ortada" diye konuştu.

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