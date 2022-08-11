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Ahmet Davutoğlu yıllar sonra itiraf etti: Hata ettim her yerde karşıma çıkarıyorlar

Ahmet Davutoğlu yıllar sonra itiraf etti: Hata ettim her yerde karşıma çıkarıyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'ye veda ederken yaptığı açıklamadan dolayı pişman olduğunu açıkladı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Ak Parti'den ayrılma süreciyle ilgili de konuştu.

22 Mayıs 2016 tarihinde AK Parti Kongresi ile Başbakanlık koltuğunu Binali Yıldırım'a devreden Davutoğlu, o gün yaptığı konuşmanın yıllardır kendisine karşı kullanıldığını söyledi.

"O konuşmayı yapmakla hata ettim"
Başbakanlığa veda ederken yaptığı o konuşmaya değinen Gelecek Partisi lideri, "Kol kırılır yen içinde kalır dediğimiz için bu durumlarla karşı karşıya kaldık. Başbakanlıktan ayrılırken ikide bir önümüze gelen o konuşmayı yapmazdım. Yapmakla hata ettiğimi şimdi kabul ediyorum. O gün tek düşüncem vardı aman devlet zarar görmesin, aman AK Parti zarar görmesin. Şimdi görüyorum ki benim iyi niyetle yaptığım o konuşma yarayı dökmek gerekirken belki de şey yaptı. Tek tesellim doğabilecek bir krizin FETÖ'cü veya başka unsurlar tarafından kullanılmasına yol açılabilirdi, onu engellemiş oldum. Ama en azından o dozda bir konuşma yapmazdım. Çünkü her yerde karşıma çıkarıyorlar, sen öyle dedin böyle dedin diye. Peki ben öyle dedim de aklımı ve vicdanımı kenara koydum mu demek bu. Aynı konuşmada o günden sonra konuşacağımı da söylüyorum. O günlerde yine de parti içinde konuşan yegane kişi bendim. Partinin gidişatıyla ilgili sonrasında da, her aşamada çetin mücadeleler verdik. Kol kırılır yen içinde kalır dediğimiz için bu durumlarla karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.

"Asla dönmeyiz, asla bırakmayız"
Davutoğlu, AK Parti kongresindeki veda konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz kongrenin de bir vefa kongresi olmasını diliyorum. AK sevdalılar için bu bir veda değil, vefa kongresi olmalıdır. Biz makamlara, mevkilere, koltuklara veda ederiz ama ahdimize, ilkelerimize asla veda etmeyiz, asla dönmeyiz, asla bırakmayız. Biliriz ki bu fani dünyaya veda edeceğiz, geriye milletimize verdiğimiz sözler kalacak. Allah bizleri vefa yolundan ayırmasın. Rabbim bu harekete, 14 yıl boyunca ülkeme hizmet etmeyi nasip etti. Rabbime şükürler olsun. Allah aziz milletimizi daima payidar eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan devraldığım bu onurlu görevi devredeceğim. Bizim aramızdaki bağ iki cihan bağıdır. Birbirimizin hukukunu korumak her şeyden daha önemlidir. Bundan sonra içinizde, aranızda hizmet etmeye devam edeceğim. Şahitliğinizi alarak ayrılmak istiyorum. AK Parti'nin birliğini, beraberliğini, davasını korumak için her şeyi yaptığımıza şahitlik eder misiniz? Gece gündüz çalıştığımıza şahitlik eder misiniz? Türkiye'nin birliğini, beraberliğin, milletimizin huzur ve refahını korumak üzere gece gündüz çalıştığımıza şahitlik eder misiniz? Yönlerini Türkiye dönmüş, ellerini semaya açıp medet bekleyen bütün mazlum milletlerin hukukunu koruduğumuza, gönül coğrafyamızın dertleriyle dertlendiğimize, onlarla gözyaşı döktüğümüze şahitlik eder misiniz? Sizin bu şahitliğini ölene kadar kalbimde taşıyacağım."

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