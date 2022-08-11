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Ergin Ataman'dan Ömer Faruk Yurtseven açıklaması: Böyle bir haber geldi inanamadım

Ergin Ataman'dan Ömer Faruk Yurtseven açıklaması: Böyle bir haber geldi inanamadım

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, kampa katılmayan Ömer Faruk Yurtseven hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, TRT Spor'a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Ataman, Ömer Faruk Yurtseven'in kampa katılmaması hakkında şu ifadeleri kullandı:

Ben çok üzüldüm ve şok oldum. Biz kadroyu açıkladıktan sonra böyle bir haber geldi. Ben inanamadım. İngiltere maçında kadrodaydı. Ondan önce de bizimle antrenman yaptı. Yardımcılarımla konuştum, onlar ulaşmaya çalıştılar.

"Bize cevap vermedi"
Beni en çok kıran bize cevap vermedi. Bizi hep bir Amerika menajerle muhatap etti. Burada çok ciddi menajer etkisi görüyorum. Onun için bu sezonun çok önemli olduğunu, yazın orada antrenman yapacağını söyledi.

Anlam veremedim bu karara. Diğer takımların NBA'deki en iyi oyuncuları gelirken, Ömer Faruk için de bu bir fırsat olabilirdi. Bizim için de farklı bir oyuncuydu. Neden böyle bir karar aldığını anlamakta güçlük çekiyorum

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