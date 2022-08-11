Arnavutköy'de yaşandı! Silahını temizlerken yanlışlıkla karısını öldürdü

ARNAVUTKÖY'de bir itfaiye eri, silahının ateş alması sonucu yanlışlıkla karısını vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, itfaiye eri ise gözaltına alındı.

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İddiaya göre, Abdüllatif D. odada ruhsatlı silahını temizlerken, silahının bir anda ateş alması sonucu eşi Zeynep D.'yi vurdu. Zeynep D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdüllatif D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.