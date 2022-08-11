BIST 2.830
DOLAR 17,94
EURO 18,52
ALTIN 1.029,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Arnavutköy'de yaşandı! Silahını temizlerken yanlışlıkla karısını öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arnavutköy'de yaşandı! Silahını temizlerken yanlışlıkla karısını öldürdü

ARNAVUTKÖY'de bir itfaiye eri, silahının ateş alması sonucu yanlışlıkla karısını vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, itfaiye eri ise gözaltına alındı.

Abone ol

İddiaya göre, Abdüllatif D. odada ruhsatlı silahını temizlerken, silahının bir anda ateş alması sonucu eşi Zeynep D.'yi vurdu. Zeynep D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdüllatif D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
11 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022 güncel liste
11 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022 güncel liste
Savunma Sanayii yeni konsepte geçiyor! Yurt dışı teşkilatı kurulacak
Savunma Sanayii yeni konsepte geçiyor! Yurt dışı teşkilatı kurulacak
EYT için Bakan Bilgin'den flaş açıklama: Basında çıkan formüller...
EYT için Bakan Bilgin'den flaş açıklama: Basında çıkan formüller...
Et ve gıda fiyatlarından sonra Erdoğan'dan yeni talimat
Et ve gıda fiyatlarından sonra Erdoğan'dan yeni talimat
Jigolo olmak için 100 bin liralık kredi başvurusu yaptı
Jigolo olmak için 100 bin liralık kredi başvurusu yaptı
Ergin Ataman'dan Ömer Faruk Yurtseven açıklaması: Böyle bir haber geldi inanamadım
Ergin Ataman'dan Ömer Faruk Yurtseven açıklaması: Böyle bir haber geldi inanamadım
Tuzla TEM otoyolunda feci kaza! Uzuvları koptu ölen kişi trans birey çıktı
Tuzla TEM otoyolunda feci kaza! Uzuvları koptu ölen kişi trans birey çıktı
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
İran’dan suikast suçlamasına sert tepki: "Atılacak her adıma karşı ABD’yi uyarıyoruz"
İran’dan suikast suçlamasına sert tepki: "Atılacak her adıma karşı ABD’yi uyarıyoruz"
Kim Milyoner Olmak İster’de duygulandıran Eren Bülbül sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sesi titredi...
Kim Milyoner Olmak İster’de duygulandıran Eren Bülbül sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sesi titredi...