Eren Bülbül'ün şehit edilişinin 5'inci yılı! Anne Ayşe Bülbül gözyaşlarıyla konuştu

"Yüreğim çok acıyor: Duygularını Sabah'a anlatan Anne Ayşe Bülbül, "Acım hala ilk gün gibi taze. Eren'siz 5 yıl bana 5 bin yıl gibi geldi. Önümde dağ gibi sınır oldu. İçim yanıyor, yüreğim çok acıyor. Dünya Eren'siz bomboş. Takdiri ilahi bu, yapacak bir şey yok. Benim evladım hayattayken küçük ve yokluklar içinde yaşadı.