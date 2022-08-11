Eren Bülbül'ün şehit edilişinin 5'inci yılı! Anne Ayşe Bülbül gözyaşlarıyla konuştu
Eren Bülbül'ün 15 yaşında şehit edilişinin 5. yıl dönümünde anne Ayşe Bülbül duygularını anlattı. Anne Bülbül "Yüreğim çok acıyor. Dünya Eren'siz bomboş" diyerek oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Hainlere karşı 15 yaşında kocaman yüreğiyle duruş sergileyen Eren Bülbül'ü bizler de anıyoruz. İyi ki varsın Eren...
Şehit Eren Bülbül'ün şehadetinin 5'inci yıl dönümünde Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde bulunan mezarı başında Eren'in annesi Ayşe, ağabeyleri Arif, Çağlar ve kız kardeşleri dualar okudu.
"Yüreğim çok acıyor: Duygularını Sabah'a anlatan Anne Ayşe Bülbül, "Acım hala ilk gün gibi taze. Eren'siz 5 yıl bana 5 bin yıl gibi geldi. Önümde dağ gibi sınır oldu. İçim yanıyor, yüreğim çok acıyor. Dünya Eren'siz bomboş. Takdiri ilahi bu, yapacak bir şey yok. Benim evladım hayattayken küçük ve yokluklar içinde yaşadı.
"Kimse başaramazdı: O günleri hiç unutamam. Erenimin küçük yaşta yapmış olduğu işleri kimse başaramazdı. Herkesin işine koşar, yardımsever birisiydi. Çalıştığı zamanlarda kazandığı parayla eve gelirken illa bir şey alır getirirdi. Onu çok özlüyorum. Bu acı gittikçe artıyor, özlemim hiç bitmiyor.
Eren'in en çok isteği: Onun resimlerine bakarak, elbiselerini koklayarak günlerimi geçiriyorum. 13 evladımdan biri Eren'di. Eren'im vatan için şehit düştü. En çok isteği ise askere gitmek, o hainlere karşı mücadele vermekti.