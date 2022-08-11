Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara saatli uyarı! Bunu yapanı bize ihbar edin

İstanbul'da beklenen şiddetli yağış için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. Bugün süüt 15.00'e kadar yağış olacağını söyleyen İmamoğlu, İstanbul'un atık su giderleri için çöp atan ve araç bırakanlar için ihbarda bulunulması çağrısı yaptı.

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İSTANBUL iki gündür şiddetli yağışın tesiri altında. Dün Avrupa Yakasında gerçekleşen ve taşkınlara yol açan yağış bugün Anadolu Yakası'nda bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuşan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu uyarılarda bulundu. İşte açıklamalarından satır başları:

-Yoğun yağış beklentisi var, dün ve bugün aksi bir durum yaşamadık. Bugün İstanbul Boğaz hakkında yağış bekleniyordu, henüz gerçekleşmedi. Meteoroloji uyarısına göre yağmur İstanbul'un doğusuna kaymış durumda. İstanbul 3'e kadar bu ihtimali taşıyor. Şile, Pendik, Kartal hattında daha etkili olacak. Arkadaşlarımızın tamamı sahada.

-Bizim yaşadığımız afet süreçlerinde yaşadığımız sorunların bir tanesi geçmişten gelen bazı ihmaller giderilmediyse süreç İstanbul’u sıkıntıya sokabiliyor. Ama gerçekten iddia ile ifade etmeliyim ki biz 2.5 yıla yakındır İstanbul’un altyapı ile ilgili ciddi bir sorun kısmını çözmüşüz diyebilirim. Ama yatırımlar devam ediyor. Bu rakam 11 milyarın üzerine çıktı. Bir yatırım yaptığımızın İstanbullular tarafından bilinmesini istiyorum.

-Ancak anlık yağışlarda sıkıntı yaşanabiliyor. Dikkat edilmesi gereken durumu vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz. İstanbul'da yağmur kanalları, mazgallar gibi altyapı ile ilgili kontrol hatlarımıza bazı vatandaşlarımızın atıklarını, araçlarını bu kanallara bıraktığını tespit edip cezalar yazıyoruz. Bu konuda yapılanları vatandaşlarımızın hassasiyetle bize ihbar etmesini istiyoruz. Bunların yapılmaması gerekiyor.

-Saat 15.00'ten sonra güneşli bir güne devam edilecek, yarın hafif bir yağış bekleniyor. Güneşli bir hafta sonu bekliyoruz.