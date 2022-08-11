Aslı Samat kimdir, kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Aslı Samat dizileri-filmleri

Hercai, Gülümse Kaderine gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Aslı Samat 100 kilo vererek bambaşka biri oldu, son halini paylaştı. Tüp mide ameliyatı ile bambaşka birine dönüşen Aslı Samat'ın hayatı da merak edildi. Peki Aslı Samat kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı ve Aslı Samat'ın eski hali nasıldı?

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Son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Hacer'in kızı Nil karakterine hayat veren genç oyuncu Aslı Samat son hali ile magazin basınının gündemde. 100 kilo vererek inanılmaz bir değişim geçiren genç oyuncunun son halini gören inanamadı. Tüp mide ameliyatı ile 100 kilo birden veren ve düzenli spor yapan Aslı Samat'ın son haline sosyal medyada beğeni yorumları yağdı. Peki kimdir Aslı Samat, kaç yaşında? Aslı Samat hangi dizilerde rol aldı?

Geçirdiği operasyonla 100 kilo vererek bambaşka biri olan Aslı Samat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zayıfladıktan sonra erkeklerin davranışlarının nasıl değiştiğini anlattı.

Aslı Samat, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Daha yeni 1.5 aylık ameliyatlıyım. Dokuz yıldır verilen kiloların estetikle devamı gibiydi.

Kol ve karın bölgesinden estetik ameliyat oldum. Spor ve diyete devam ediyorum. 10 senede her şeyi tamamlamam gerekiyor." dedi.

Aslı Samat kimdir: Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Aslı Samat 24 Nisan 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan Aslı Samat, tiyatro çalışmaları yanı sıra, ilk olarak 2015 yılında Uzaklarda Arama filminde rol almıştı.

Ateş Böceği, Lady Winsley, Konuşan Hayvanlar gibi dizi filmlerde oynadı. 2019’dan itibaren Hercai dizisinde Melike Aştutan, 2022’de rol aldığı Gülümse Kaderine dizisinde Hacer’in Kızı Nil karakterini canlandırdı.

Aslı Samat, çocukluğundan bu yana hayali olan oyunculuk için 6 yılda 93 kilo verdi.

Aslı Samat, tüp mide ameliyatı sonrasında 6 senede 173 kilodan 65’e düştü.

Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Iphigenia / Yardımcı Yönetmen - 2018

Benim Adım Feuerbach / Oyuncu - 2018

Torun İstiyorum / Gelin Adayı - 2016



Bahar Kuaför / Koordinatör - 2015

Zen / Koordinatör - 2014

Anneler ve Babalar için Cinsel Bozukluklar Rehberi / Oyuncu - 2013

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Gülümse Kaderine (Aşçı Hacer’in Kızı Nil, TV Dizisi 2022)

Konuşan Hayvanlar (Demet, Sinema Filmi 2019)

Hercai (Melike Aştutan, TV Dizisi 2019)

Lady Winsley (Ayşe, Sinema Filmi 2018)

Ateş Böceği (Şirin, TV Dizisi 2017)

Uzaklarda Arama (Simay, Sinema Filmi 2015)

Kaynak: Aslı Samat kimdir, nereli, kaç yaşında? Aslı Samat kaç kilo?