Kim Jong-un da koronavirüse yakalanmış! Kardeşi itiraf etti

Koronavirüs salgının başından beri ülkesinde hiç vaka olmadığını iddia eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Koreliler birer birer hastalanmaya başlayınca gerçeği açıklamak zorunda kalmış; Kuzey Kore’ye koronavirüsün Güney Koreliler tarafından taşındığını iddia etmişti. Dün yapılan zafer konuşmasına göre Kuzey Kore’de artık koronavirüs denen şeyden hiç eser kalmadı. Ama ‘hikâyedeki’ küçük bir detay da dikkat çekti.

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Kuzey Kore, dün ülkenin lideri Kim Jong-Un’un yaptığı açıklamayla koronavirüs salgınını tamamen yendi! Kim Jong, devlet haber ajansı KCNA'nın raporuna göre “Halkımızın kazandığı zafer, devletimizin büyüklüğünü, halkımızın yılmaz azmini ve gurur duyduğumuz güzel milli gelenekleri dünyaya bir kez daha gösteren tarihi bir olaydır” dedi dünkü açıklamada.

Covid-19’un tüm dünyayı sardığı ve sayısız insanın ölümüne sebep olduğu süreç boyunca sürekli olarak ülkesinde tek bir vaka olmadığını ve hastalığın Kuzey Kore’ye hiç gelmediğini iddia eden Kim Jong, mayıs ayında vatandaşları teker teker ‘yüksek ateş’ nedeniyle hastalanmaya başlayınca durumu itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Kim Jong koronavirüsü itiraf etmek zorunda kalsa da adına hiçbir zaman Koronavirüs salgını demedi ve ülkesinin ‘yüksek ateş’ salgınıyla boğuştuğunu söyledi.

Birkaç günde milyonlarca vaka açıklamak zorunda kalınan ülkede yine sadece bir günde, Kim Jong’un açıklamasıyla salgın sona erdi.

"Koronavirüsün üzerine güneş gibi doğduk"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un “Koronavirüsün üstüne güneş gibi doğduk” diyerek salgını yendiklerini açıkladı. Bu açıklamanın sebebinin ise ülkede son iki haftadır yeni Covid-19 vakası görülmemiş olması.

Ancak sağlık altyapısı Covid-19’la mücadele için yeterli olmayan ülkede salgının bu kadar geç ortaya çıkmış olması ve kimsenin virüs yüzünden hayatını kaybetmemesi dünya kamuoyunda inandırıcı bulunmadı ve bu açıklamalar eleştirildi.

Hiçbir açıklamaları inandırıcı bulunmadı

Ülkede bu yılın mayıs ayından bu yana, 26 milyonluk nüfusu arasında yaklaşık 4,8 milyon 'ateş' vakası bildirdi, ancak muhtemelen halkta panik yaratmamak ve test kitlerinin eksikliği nedeniyle bunların yalnızca bir kısmını Covid olarak tanımladı.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin düşük ölüm oranının ve 29 Temmuz'dan bu yana sıfır yeni vaka açıklamasının şüphe uyandırıcı olduğunu düşünüyor.

Ülke, yetersiz donanımlı hastaneler, az sayıda yoğun bakım ünitesi ve mevcut olmayan Covid-19 tedavi ilaçları veya aşıları ile dünyanın en kötü sağlık sistemlerinden birine sahip.

Kız kardeşi itiraf etti

Kız kardeşi, Kim Jong-un'un Kuzey Kore Covid krizi sırasında 'ciddi şekilde hastalandığını' söyledi

Kim Yo-jong, rejim liderinin ülkede koronavirüs için kullanılan bir kelime olan 'yüksek ateşi' olduğunu söyledi.

Devlet medyası bugün yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları ve bilim adamlarının Pyongyang'daki bir toplantısında konuşan Kim Jong’un önleyici tedbirlerin hafifletilmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Rejim, Kuzey Kore’den resmi olarak bildirilen 74 ölü sayısını 'dünya sağlık topluluğu tarihinde eşi görülmemiş bir mucize' olarak nitelendirdi. Bu sayı gerçekten de inandırıcı olmaktan uzak ve bir mucize olmaya daha yakın…

Kim Jong’un nüfuzlu kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkede patlak vermen salgın için Güney Kore'den balonlarla sınırın üzerinden uçan propaganda broşürlerini suçladı ve Seul'ün, aktivistlerin broşürleri göndermesini engelleyememesi durumunda buna 'ölümcül' misilleme yapılacağı konusunda uyardı.

"Ateşten yanarken bile ülkesi için çalıştı"

Ayrıca erkek kardeşinin virüse yakalandığını öne sürerek, onun da ‘ateşle’ yatağa düşen on milyonlarca Kuzey Koreli arasında olduğunu söyledi.

Kuzey Kore’nin bir sonraki lideri olarak adlandırılan Kim Yo, kardeşi için “Ateşinden dolayı ağır hasta olmasına rağmen, salgınla mücadele savaşı karşısında sonuna kadar bakmak zorunda olduğu insanları düşünerek bir an bile uzanamadı” sözlerini kullandı.