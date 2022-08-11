Umumi tuvalette kadına cinsel saldırı! Sesleri duyan kocası içeri daldı

PARİS'te umumi tuvaleti kullanmak isteyen 27 yaşındaki kadın, içeride önceden bekleyen bir şahsın cinsel saldırısına uğradı. Dışarıda bekleyen koca, sesleri duyunca tuvalete dalıp karısını kurtardı.

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Paris'in Seine Nehri'ne eşi ile gezmeye giden 27 yaşındaki kadın, korkunç bir olay yaşadı. Eşi ile işlek bölgede keyifli dakikalar geçiren kadın, Louis-Philippe köprüsünün yakınındaki umumi tuvaleti kullanmak istedi.

Eğlence mekanlarının yakınında bulunan ve temiz olduğu bilinen tuvalete giren kadın, burada 23 yaşındaki bir şahsın tecavüzüne uğradı.

Ağlama sesleri duyunca...

Tuvaletin önünde beklediği karısının uzun süre çıkmaması üzerine, yaklaştığı kapıdan ağlama sesleri duyan eş endişe içerisinde harekete geçti. İçeriye giren eş, karısının cinsel saldırıya uğradığını gördü.

Tecavüzcü tutuklandı

Bir süre sonra bölgedeki güvenlik görevlileri talihsiz kadının yanına gelerek şikayet sonrası saldırganı tutukladı. Cezayir kökenli saldırganın, Fransa'da kaçak yaşadığı ve aşırı alkollü olduğu ortaya çıktı.

Suçunu inkar edip böyle dedi

Kadın hastaneye kaldırılırken, tutuklanan şahıs ilk ifadesinde tecavüzü reddederek kadının kendi rızası olduğunu belirtti. Yaşadığı korkunç olayla ilgili ifadesi alınan kadın, eşi ile birlikte apar topar ABD'ye geri döndü.