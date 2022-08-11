Kürşad Arat kimdir, nerelidir, kaç yaşında? SGK başkanı Kürşad Arat önceki görevi nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cevdet Ceylan'ın yerine Kürşad Arat atandı. SGK Başkanı olan Kürşad Arat bu atamanın ardından merak konusu oldu. Aslen Balıkesirli olan Kürşad Arat 51 yaşında. Aynı zamanda ODTÜ İşletme Bölümünde yarı zamanlı ders veren Kürşad Arat evli ve iki çocuğu var.

Abone ol

SGK Başkanlığı görevine 31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vekaleten atanan Cevdet Ceylan, başkanlık görevinden alındı ve yerine Kürşad Arat getirildi. Bu sıcak gelişmenin ardından Kürşad Arat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak edildi. Aslen Balıkesirli olan Kürşad Arat 51 yaşında. Peki Kürşad Arat kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?

Kürşad Arat kimdir, kariyeri:

1971 Balıkesir doğumlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

1993 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında University of San Francisco’dan İşletme-Finans dalında yüksek lisans derecesi aldı. 1996 yılında Kısa Dönem Askerlik görevini müteakiben 1997 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda çalışmaya başladı. Piyasalar, İletişim ve Dış İlişkiler, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüklerinde ve Merkez Bankası Frankfurt Temsilciliğinde uzman yardımcısı, uzman, Müdür Yardımcısı ve kıdemli temsilcilik memuru kadrolarında 18 yıl boyunca çalıştı.

Bu dönem boyunca, G-20, IMF, BIS, OECD, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, toplantılarında Bankayı temsil etmiş, 2012 yılında TBMM Dilekçe Komisyonu “Dövize Endeksli Konut Kredisi Mağdurları” komisyonunda görev almıştır. 2013-2015 yılları arasında hükümetler arası programın yürütülmesinde KKTC teknik heyetinde teknik heyet üyesi olarak ve programın 4. gözden geçirmesinde mali sektör başkanı olarak görev yapmıştır.

Merkez Bankasındaki görevi sırasında; Türk-Rus Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu altında kurulan Türk-Rus Bankacılık ve Finans Alanında İşbirliği Çalışma Grubu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu üyesi olarak çalışmıştır.

Ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti ve Pakistan ile imzalanan para takası anlaşmaları ve yerel paralar ile ticaret çalışma gruplarında görev almıştır. Aralık 2015-Ağustos 2016 arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak çalışmıştır. 2006 yılından itibaren ise ODTÜ İşletme Bölümünde, yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders vermektedir.

Halen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 06.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Bakanlık temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Son olarak ise yayımlanan karar ile SGK Başkanlığı görevine atandı.