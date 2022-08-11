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ÖSYM'de 3 yıl önce yazılan rapor ortaya çıktı! Sorular yeniden çalınabilir diye uyarmışlar

ÖSYM'de 3 yıl önce yazılan rapor ortaya çıktı! Sorular yeniden çalınabilir diye uyarmışlar

KPSS soru çalınması skandalında ÖSYM içinden üç yıl önce FETÖ'den uzaklaştırılanların ÖSYM içine yeniden döndüğünü ve soruların yeniden çalınması ihtimali raporunun yazıldığı ortaya çıktı.

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Barış Terkoğlu, üç yıl önce ÖSYM içinden yazılan raporda, sınav sorularının bir kez daha çalınabileceğine işaret edildiğini, ancak bu uyarıyı yapan kişilerin kurumdan uzaklaştırıldığını yazdı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü "Soru hırsızlarına içeriden kapıyı açanlar" başlıklı köşe yazısında, 2019 yılında ÖSYM içinden yazılan bir raporun ayrıntılarını kaleme aldı.

"FETÖ’nün 2014 yılına kadar bütün sınav sorularını çaldığını, 400 bin kişiyi bu sayede kamuya soktuğunu, devlet resmen kabul etmişti" diyen Terkoğlu, şöyle devam etti:

"Bu süreçte, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, neredeyse her şeyin tek sorumlusu sayıldı. Ama rapor şunu anlatıyor:

Bu kişiler yeniden aktif rol üstlendi
'Ali Demir’in kuruma getirdiği kadrolar ve atadığı yöneticilerden bir bölümü, halen kurumda yönetici olarak çalışmaktadır. Mevcut ÖSYM Başkanı Halis Aygün döneminde, kurum adına karar mekanizması konumundadır. Ali Demir yönetimi ve atadığı kadrolar, 2015 yılında, sonraki ÖSYM Başkanı Ömer Demir döneminde, kritik noktalardaki görevlerinden alınmıştır. Ancak bu yıl gelen yeni ÖSYM Başkanı (Halis Aygün) yönetiminde, bu kişiler yeniden aktif rol üstlenmişlerdir'Kısacası, ÖSYM’de sınav sorularının çalınmasından sorumlu ekibin, şapka değiştirip yürüyüşünü sürdürdüğünü söylüyor. Yalnız soyut tespitler değil...

Raporda, ÖSYM’deki sınav şaibelerinin isim isim sorumluları yazılmış. Bazılarının FETÖ bağlantıları ortaya çıkınca firar ettiği, hatta ABD’ye yerleştiği görülüyor. Ancak rapora göre, sorumlulardan bir kısmı, kısa süreliğine uzaklaştırıldıkları görevlerine geri dönmekle kalmamış. Daha kritik yerlere getirilmiş.

Raporu yazan kalem temel derdini söylemiş: 'Sınav sorularının çalındığı dönemlerde soruları ve sınav koordinasyonunu yürütmekle, güvenlikle görevli olan ancak bu görevlerde muvaffak olmadığı sübut bulan kişilerin ve yargılanan başkanların yakın çalışma ekiplerinin ÖSYM’de yeniden aktif rol oynaması...'

Sorular çalınacak uyarısı

Yetmemiş, tam üç yıl önce, DDK’ye, bugün olacakları da haber vermiş:

'ÖSYM sınavlarında geçmişte yaşanan ve halen aydınlatılamayan soru hırsızlıklarının yeniden baş göstermemesi için, 15 Temmuz FETÖ/PYD darbe girişimden sonra, henüz tehdit ortadan kalkmamış iken sınav kurallarının ve soru hazırlama birimlerinde yapılan görevlendirmelerde liyakat ve güvenlik kriterlerinin göz ardı edilmeye başlaması, sahada sınav koordinatörlerinin güvenlik yerine partizanlık ve ideolojik esaslara göre seçilmeye çalışılması, güvenlik açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu endişelerimizi devletimizin en güvenilir kurumlarından birisi olan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı’na arz etmek istedik.'

Rapor, DDK’ye gönderildi ama hiçbir şey değişmedi. Aksine öğrendiğime göre, uyaranlar kurumdan uzaklaştırıldı. DDK, o gün değil ama üç yıl sonra soru çalma tartışmalarıyla devreye girdi. Milyonlarca insanı mağdur eden sürece önceden müdahale edilemezmiş gibi, 'görevimizi yaptık' dediler. (...)"

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