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Aydın'da feci olay! Annesine şiddet uygulayan babasını bıçakla yaraladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da feci olay! Annesine şiddet uygulayan babasını bıçakla yaraladı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir çocuk annesine şiddet uyguladığı gerekçesi ile babasını bıçakla yaraladı.

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Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki V.Ö. ile annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babası E.Ö. arasında tartışma çıktı.  Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında baba E.Ö. aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı babaya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, V.Ö.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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