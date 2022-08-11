DGS sonuçları açıklanıyor 2022 DGS sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenilir?

DGS sonuçları açıklanıyor gözler ÖSYM sonuç sayfasında. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ya da açıköğretimden örgüne geçmek isteyenlerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavında sonuçları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, DGS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?