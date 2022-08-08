Mustafa Namlı kimdir, ne iş yapar Nur Tuğba Namlı eşi şirketi ne, nerenin sahibi?

KanaL D ekranlarının sevilen programı Neler Oluyor Hayatta bugun yeni sezonu ile başlıyor. Uzun yıllardır programının sunuculuğunu yapan Nur Tuğba Namlı ise yeniden merak konusu oldu. 3. çocuğuna hamile olan Nur Tuğba Namlı 39 yaşında ve aslen Mersinli. Nur Tuğba Namlı'nın kocası ise iş adamı olan Mustafa Namlı. 2015 yılında evlenen çiftin Eliz ve Arden adında iki çocuğu var. Peki Nur Tuğba Namlı'nın eşi Mustafa Namlı ne iş yapar, hangi şirketin sahibi

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Kanal D ekranlarının sevilen gündüz programı Neler Oluyor Hayatta yeni sezonu ile bugün başlıyor. Gündemi yorumlayan ve uzun yıllardır programın koltuğunda oturan isimlerden biri olan Nur Tuğba Namlı ise yeniden özel hayatı ile merak konusu oldu. 3. çocuğuna hamile olduğunu geçtiğimiz aylarda duyuran Nur Tuğba Namlı 39 yaşında ve aslen Mersinli. Nur Tuğba Namlı'yı ilk kez Var Mısın Yok Musun programı ile tanıdık. 2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile evlenen Nur Tuğba Namlı'nın Eliz ve Arden adında iki çocuğu var. Şu anda ise üçüncü çocuğuna hamile. Peki Nur Tuğba Namlı'nın eşi Mustafa Namlı ne iş yapar, hangi şirketin sahibi

Nur Tuğba Namlı kimdir: Aslen Mersinli olan Tuğba Algül, 1983 yılında dünyaya geldi. Başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerası başlayan Nur Tuğba Algül, haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı.

İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama"programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.

Nur Tuğba Algül 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evlidir. Çiftin 2 tane çocuğu var.