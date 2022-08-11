DGS sonuçları açıklandı mı 2022 DGS sonuçlarına nereden bakılır?

Binlerce öğrenci için heyecan dorukta, beklenen gün geldi. DGS sonuçları açıklandı mı, DGS sonuçlarına nereden bakılır soruları ise gündemde. 2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık fakülteye geçmek için girilen DGS sonuçlarının ÖSYM sınav takvimine göre yarın yani 12 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Peki DGS sonuçlarına nereden bakılır, DGS sonucu nereden öğreniliri?

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DGS sonuçları açıklanıyor gözler ÖSYM sonuç sayfasında. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ya da açıköğretimden örgüne geçmek isteyenlerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavında sonuçları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, DGS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır: DGS sonuçları ÖSYM takvimine göre; 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak.

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS sonuçlarına nereden bakılır: DGS sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

Sonuçların belirtilen tarihte sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

2022 DGS tercih işlemleri: DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2022 yılında ağustos sonunda başlaması bekleniyor.

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