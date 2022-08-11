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AK Parti MKYK 'da gündeme geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Araştırıp çözün vatandaş mağdur edilmesin

AK Parti MKYK 'da gündeme geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Araştırıp çözün vatandaş mağdur edilmesin

AK Parti MKYK toplantısında Şanlıurfa'daki elektrik kesintileri gündeme geldi. AK Partili vekiller, "Üretici elektrik kesintileri nedeniyle zor durumda, sahada bu konuda sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

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Sabah'ta yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yeni tarım politikaları, üreticiye dönük adımlara ilişkin olarak AK Parti MKYK’da kapsamlı bilgi verdi.

Toplantıda, Şanlıurfa'da bir süredir devam eden elektrik kesintileri gündeme geldi. Bazı milletvekilleri, "Sürekli sahada bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Üretici kesintiler nedeniyle zor durumda. Elektrik dağıtım şirketinin yönetimi ile ilgili bir sorun yok ama altta çalışan personelden kaynaklı bir sorun olabilir. Bunlar hasadı da etkiliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:Bu konuyu araştırıp çözün
Erdoğan, bu konuşmalar üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i toplantıya çağırdı. Dönmez, "O bölgede kayıp kaçak yüzde 40, tahsilat oranı ise yüzde 5 civarında. Elektrik borçları ödenmediği için şirket sıkıntıya giriyor ve kesintiler oluyor" açıklamasını yaptı. Erdoğan da Dönmez'e, "Bu konuyu araştırıp çözün. Vatandaş mağdur edilmesin" yanıtını verdi.

Milletvekilleri sulama birlikleri ile çiftçi arasında zaman zaman ortaya çıkan koordinasyonsuzluktan dolayı yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Erdoğan, "Tarım bizim çok önemli. Üreticiye en küçük bir sıkıntı verilmesini bile istemiyorum. Gerekirse buralar için yeni bir yapılanmaya gidelim" diye konuştu.

Tarım Bakanı Kirişçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda orman köylüsü ile ilgili de çalışma yaptıklarını, bu konudaki "müjdelerin" en kısa sürede açıklanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi.

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